Российский малый бизнес получит выход на итальянских инвесторов

Итальянские инвесторы намерены подключиться к работе с российским малым и средним бизнесом. Соответствующий меморандум о взаимопонимании на полях встречи президента России Владимира Путина и премьера Италии Джузеппе Конте подписали Корпорация МСП и компания Mikro Kapital Sarl.

«Наше взаимодействие с компанией Mikro Kapital Sarl станет примером развития новых форм финансирования проектов субъектов МСП в России с привлечением европейского капитала», — цитирует пресс-служба корпорации ее главу Александра Бравермана.

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В рамках меморандума планируется оказание содействия в налаживании деловых связей и кооперации между российским малым и средним бизнесом и итальянскими предпринимателями, а также в доступе субъектов МСП к финансовым ресурсам (взносы в капитал, кредитование, лизинговое финансирование).

«Речь идет, прежде всего, о возможных совместных инвестициях в проекты, реализуемые российскими малыми и средними компаниями (на начальном этапе взаимодействия в размере до 2 млрд рублей) с участием Фонда «МИР» и МСП Банка при гарантийной поддержке Корпорации МСП», — уточняется в сообщении.