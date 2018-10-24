WP: генпрокурор Нью-Йорка обвинила Exxon в обмане инвесторов
Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против компании ExxonMobil, утверждая, что она вводит в заблуждение инвесторов. Об этом сообщает The Washington Post.
По мнению Андервуд, Exxon обманывает инвесторов по затратам компании на климат.
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Она также добавила, что речь идет о расходах на климат, которые должны учитываться компанией при составлении ее бизнес-плана.
Ранее сообщалось, что суд в США отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления.