WP: генпрокурор Нью-Йорка обвинила Exxon в обмане инвесторов

Генеральный прокурор штата Нью-Йорк Барбара Андервуд подала иск против компании ExxonMobil, утверждая, что она вводит в заблуждение инвесторов. Об этом сообщает The Washington Post.

По мнению Андервуд, Exxon обманывает инвесторов по затратам компании на климат.

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Она также добавила, что речь идет о расходах на климат, которые должны учитываться компанией при составлении ее бизнес-плана.

Ранее сообщалось, что суд в США отклонил иск Нью-Йорка к нефтяным компаниям из-за глобального потепления.