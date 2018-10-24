Путин потребовал использовать возможности ОПК для развития России

Президент РФ Владимир Путин поставил задачу производить оборудование и технологии в России, а не закупать за рубежом, использовать по максимуму возможности оборонно-промышленного комплекса.

«Естественно, решая задачи развития, нужно привлекать технологии, специалистов, выстраивать кооперационные цепочки - использовать все лучшее, что есть в мире. Однако очевидно, что двигаться вперед мы должны, опираясь на собственную технологическую, кадровую, производственную базу», - указал глава государства на заседании Совета по стратегическому развитию и национальным проектам.

Реклама

Он напомнил, что за шесть лет на национальные проекты будет потрачено порядка 28 трлн рублей.

«Это просто астрономическая для нас цифра, мы долго работали над тем, чтобы консолидировать эти ресурсы, они должны работать внутри страны и на ее развитие, стать стимулом для отечественной экономики, индустрии, науки и образования. Это означает, что необходимые технологии и оборудование, программное обеспечение нужно создавать в России, везде, где это возможно, обеспечить высокий уровень локализации», - цитирует Путина ТАСС.