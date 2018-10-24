Путин призвал кабмин «не засыпать на ходу» при выполнении нацпроектов

Президент РФ Владимир Путин призвал «не засыпать на ходу» и «не работать, как обычно» при выполнении национальных проектов, а осознавать важность поставленных задач.

«Национальные проекты призваны объединять граждан для достижения прорыва. Это необходимо на поворотном, рубежном этапе истории нашей страны. Я уже об этом говорил и хочу вас вернуть, чтобы мы не засыпали на ходу ни в коем случае. Мы не можем действовать и работать, как обычно, а должны осознать, перед решением каких задач мы стоим», - заявил он на Совете по стратегическому развитию и национальным проектам.

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По словам российского лидера, от того, какие результаты будут достигнуты, «зависит благополучие людей и, без всякого преувеличения, будущее нашей страны, будущее России». «Мы обязаны осуществить намеченные планы. Я хочу, чтобы все это хорошо понимали и были готовы к сложной, напряженной работе», - цитирует Путина ТАСС.

Президент также призвал шире использовать опыт гражданского контроля при реализации нацпроектов, а активистов ОНФ подключиться к этой работе.