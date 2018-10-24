Путин: Россия дорожит своей репутацией в сфере энергоресурсов

Президент России Владимир Путин заявил, что российская сторона дорожит своей репутацией надежного партнера в сфере поставок энергоресурсов. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, Россия продолжит работу в этом направлении.

Он также добавил, что Италия является одним из главных потребителей российского газа в Европе.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон нацелен на конкуренцию с Москвой в энергетической отрасли.