Эксперт оценил призыв Польши к отказу от «Северного потока — 2»

Глава центра «Международная энергополитика» Юрий Солозобов дал комментарий после обращения президента Польши Анджея Дуды к немецким властям с призывом отказаться от строительства «Северного потока — 2». Об этом сообщает RT.

По словам Солозобова, заявление польского лидера не вызывает удивления и имеет политическую и экономическую составляющие. Первая заключается в сближении с американской стороной, которая может спасти Польшу от Германии и России, «двух исторических «врагов».

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При этом немецкая сторона исходит из своих экономических интересов, поскольку выводит из эксплуатации АЭС и не будет иметь альтернативы газу из России в ближайшие 10–20 лет.

«Все это прекрасно понимают, но продолжают вести свою политическую риторику», — отметил Солозобов.

Ранее Дуда заявил, что данный проект «не должен быть реализован». Он выразил мнение, что «Северный поток — 2» нарушит энергетический баланс в Европе, а также нанесет ущерб ряду европейских стран в вопросе энергетической безопасности.