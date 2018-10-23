Трамп пообещал пошлины странам без торговых соглашений с США

Президент США Дональд Трамп в своем твиттере пообещал, что американское руководство продолжит вводить таможенные пошлины в отношении государств, которые не заключат с США торговую сделку.

«Миллиарды долларов поступают и будут поступать в казну Соединенных Штатов благодаря таможенным пошлинам. Отлично и для переговоров — если страна не заключит с нами честную торговую сделку, то мы введем таможенные пошлины против них. Вне зависимости от того будут ли они использоваться, будут создаваться рабочие места и предприятия», — написал Трамп.

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Он также выразил уверенность в том, что «США снова зауважают» в результате такой политики.

Ранее сообщалось, что рост экономики Китая спустился до самого низкого уровня с 2009 года.