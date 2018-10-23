Медведев поручил ликвидировать игорную зону «Азов-Сити»

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев распорядился о ликвидации игорной зоны «Азов-Сити» в Краснодарском крае. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовой информации..

«Ликвидировать с 31 декабря 2018 г. игорную зону «Азов-сити», созданную на территории Щербинского района Краснодарского края в пределах границ земельных участков, с кадастровыми номерами, предусмотренными приложением к распоряжению Правительства Российской Федерации от 29 декабря 2007 года», — говорится в тексте документа.

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Вместо «Азов-сити» в регионе была организована игорная зона под названием «Красная поляна», в соответствии с законодательством, на территории субъекта Федерации может работать только одна подобная зона, отмечает РИА «Новости».

В 2016 году президент России Владимир Путин продлил срок действия игорной зоны «Азов-Сити» до 1 января 2019 года.