Медведев рассказал о товарообороте России и Украины

Российский премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что Россия остается крупнейшим партнером Украины во внешней торговле, передает корреспондент «Газеты.ru».

По его словам, текущий товарооборот между странами исчисляется миллиардами рублей. Он отметил, что одной из ответных ограничительных мер в отношении Киева станет запрет на импорт ряда товаров украинского производства.

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«Может быть, об этом не особенно принято говорить, во всяком случае, наши украинские коллеги это не особенно подчеркивают, но вообще-то товарооборот Украины с Россией весьма значительный. Речь идет о, естественно, миллиардах рублей, и для Украины этот товарооборот является одним из самых насыщенных», — сказал Медведев.

Глава российского правительства подчеркнул, что несмотря на все ограничения, введенные Киевом, «удельный вес российского рынка» в украинской экономике остается «весьма и весьма значительным». Поэтому, как отметил Медведев, такого рода меры будут приняты.

Ранее стало известно о подготовке контрсанкций против Украины.