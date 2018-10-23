Эксперт рассказал о «ложке дегтя» для награжденной Орденом Почета Набиуллиной

На фоне реальных успехов ЦБ по борьбе с «обналичкой» присутствует и «ложка дёгтя» в виде ситуации с банком «Югра», заявил экономист Никита Кричевский, комментируя награждение главы Центробанка Эльвиры Набиуллиной Орденом Почёта.

«Когда начали разбираться (в ситуации с «Югрой»), а я специально смотрел документы - там были нарушены и закон», - заявил эксперт в эфире своей программы «Неделя в цифрах» на «Вести FM».

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Экономист обратил внимание, что практически одновременно с отзывом лицензии у банка в июле 2017 года, регулятор без замечаний принял текущий отчет «Югры», согласно которому банком не было допущено ни одного нарушения. «Ни одного! И все равно лицензию «тормознули», - акцентировал радиоведущий.

Кричевский назвал протест вкладчиков-«превышенцев» последствиями ситуации с «Югрой»:

«Потому что ЦБ с одной стороны борется, а с другой - посмотрите на статистику: три процента средств так называемых превышенцев, за все время деятельности АСВ было возвращено», — констатировал экономист. В представлении Кричевского, это — позорный показатель.

Кричевский также прокомментировал идею Союза вкладчиков России о проведении референдума по статусу Центробанка: «Потому что они по итогам рассмотрения дела «Югры» обратились в Генпрократуру и получили ответ, что у ГП просто нет полномочий, в связи с неопределенностью статуса ЦБ. Фактически неподконтролен. Нет полномочий провести масштабную проверку».

Экономист заявил, что считает небезынтересным предложение о законодательном изменение реестровой очередности в банкротных банковских процедурах, то есть, чтобы в первую очередь средства получали вкладчики-физлица, индивидуальные предприниматели и представители малого и среднего бизнеса, а вовсе не АСВ, как сегодня.

«Давайте определимся, что для нас важнее - АСВ, у которого всегда есть возможность подкредитоваться у ЦБ, или обычный человек, который хранил в том или ином банке кровно заработанные деньги, — заметил эксперт. — И если госпожа Набиулинна решит и эту проблему - тогда, я считаю, ее надо будет поощрять существенно более высокой наградой».