В Совфеде объяснили, кого затронут российские санкции против Украины

Замглавы экономического комитета Совфеда Валерий Васильев объяснил, кого коснутся российские санкции против Украины. Об этом сообщает РИА «Новости».

Накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в связи с «недружественными действиями Украины» в отношении российских граждан.

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По словам Васильева, четкие шаги определит российское правительство.

«Но уже сейчас можно предположить, что эти меры будут направлены исключительно против совершенно конкретных людей из окружения (президента Украины) Петра Порошенко, которые поддерживают вступление Украины в НАТО», — сказал сенатор.

Также меры могут быть направлены против тех украинских бизнесменов, которые поддерживают церковный раскол, и депутатов Верховной Рады, принимавших антироссийские законы, добавил Васильев.

При этом сенатор не исключил, что пострадают от контрмер и простые украинские граждане.