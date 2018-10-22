«Аэрофлот» победил в трех номинациях IPRA GOLDEN WORLD AWARDS и получил гран-при главной PR-премии

«Аэрофлот» впервые в истории российского бизнеса завоевал гран-при, а также одержал победу сразу в трех номинациях главной международной премии в области связей с общественностью IPRA GOLDEN WORLD AWARDS, церемония награждения которой состоялась в Барселоне.

Российский перевозчик дебютировал на престижной премии с коммуникационным проектом для глобального рынка.

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PR-проект «Аэрофлот. Собаки Сулимова» для англоязычного сегмента Facebook был признан лучшим в номинациях «Путешествия и туризм», «Цифровые коммуникации», «Вовлеченность сообщества». Он отмечен за новаторство и эффективность коммуникаций.



Крупнейшая глобальная премия IPRA Golden World Awards (GWA) присуждается одной из старейших международных ассоциаций по связям с общественностью International Public Relations Association (IPRA). Ассоциация формирует стандарты коммуникаций во всем мире с 1955 года и признана ООН.