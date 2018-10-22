В Минфине рассказали о проработке мер по стабилизации цен на топливо
Глава департамента налоговой и таможенной политики Минфина Алексей Сазанов заявил, что в правительстве страны обсуждают разные сценарии неналогового характера, которые предотвратят рост цен на топливо. Об этом сообщает РИА «Новости».
По словам Сазанова, в настоящее время прорабатываются различные варианты. Он заметил, что у компаний большие доходы и в сложившейся ситуации нужно договариваться.
«Я искренне верю, что ситуация со внутренними ценами будет стабилизирована», — сказал Сазанов.
Он также выразил надежду на то, что «экстраординарного роста» цен на топливо не произойдет ни в 2018, ни в 2019 году.
Ранее первый вице-премьер России, министр финансов Антон Силуанов заявил, что роста цен на бензин в России в 2019 году из-за увеличения акцизов не будет.