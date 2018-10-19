Стало известно об итогах встречи главы «Роснефти» и врио губернатора Приморья

Временно исполняющий обязанности губернатора Приморского края Олег Кожемяко в ходе рабочей поездки встретился с главой «Роснефти» Игорем Сечиным.

«Роснефть» является одним из крупнейших налогоплательщиков и ключевых работодателей Приморья и реализует уникальный проект по созданию судостроительного комплекса «Звезда» - единственной российской верфи крупнотоннажного судостроения.

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Перспективным проектом также является строительство Восточного нефтехимического комплекса, который призван стать крупнейшим нефтехимическим предприятием на Дальнем Востоке.

Помимо прочего Сечин и Кожемяко обсудили участие товаропроизводителей региона в тендерах предприятий НК по закупке товаров и услуг.

«Необходимо определить перечень предметов и продуктов, которые могут производиться в крае. Для приморцев очень важно более активно участвовать в закупочных процедурах «Роснефти»,- отметил Кожемяко.

Стороны договорились о расширении сотрудничества НК и Приморского края в социальной сфере, реализации планов по строительству жилья для сотрудников, задействованных в стратегических проектах «Роснефти».

Сечин и Кожемяко намерены подписать новое расширенное и дополненное соглашение о сотрудничестве в социальной сфере.

На встрече была достигнута договоренность о поставках топлива в «Примтеплоэнерго», которые обеспечат стабильную работу предприятия на протяжении всего отопительного сезона.

Стороны договорились о мерах по поддержанию стабильности цен на существующую номенклатуру нефтепродуктов в сети АЗС Компании в Приморье для розничных потребителей, а также об увеличении объема реализации топлива, что гарантирует отсутствие дефицита на региональном рынке.

«Игорь Сечин заверил, что на номенклатуру, которая сейчас реализуется в сети, цена будет стабильной, что очень важно для всех автовладельцев Приморья», — отметил Олег Кожемяко.