Украина договорилась с МВФ о новой программе сотрудничества

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявил, что Киев договорился с Международным валютным фондом (МВФ) о новой программе. Об этом сообщает РИА «Новости».

Новая программа начнет действовать в 2019 году. По словам Гройсмана, она обеспечит Украине «поддержку в период особо пиковых нагрузок по выплате государственных долгов».

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«Сейчас эти переговоры на финальной стадии и наше сегодняшнее решение является критическим предусловием успешного завершения переговоров», — отметил украинский премьер.

Ранее стало известно, что на Украине существенно возросла цена на газ для населения.