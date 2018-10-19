Определены даты проведения Восточного экономического форума – 2019

V Восточный экономический форум состоится 4–6 сентября 2019 года на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета во Владивостоке.

Даты Форума определены в соответствии с графиком многосторонних международных мероприятий.

«Восточный экономический форум состоится уже в пятый раз. За годы проведения Форум стал признанной международной площадкой для обсуждения многостороннего сотрудничества в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

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Это подтверждает участие в ВЭФ-2018 представительных делегаций во главе с первыми лицами государств.

Объединение на одной площадке ведущих политиков, бизнесменов, ученых и экспертов практически из всех стран АТР создает уникальную основу для международной кооперации.

ВЭФ-2018 стал рекордным по сумме подписанных соглашений, что подчеркивает его высокую практическую результативность.

Уверен, что в будущем году юбилейный Форум соберет представительный состав участников, заинтересованных в дальнейшей интеграции Дальнего Востока в экономику АТР», - отметил советник президента РФ Антон Кобяков.