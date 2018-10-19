Медведев кратко пообщался с Макроном перед сессией АСЕМ

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел краткую беседу с французским лидером Эммануэлем Макроном перед стартом пленарной сессии форума «Азия — Европа» (АСЕМ). Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что Медведев и Макрон встретились в зале пленарного заседания во время, пока участники форума занимали свои места и говорили друг с другом. На трансляции, которая шла в пресс-центре, видно, как они пожали друг другу руки и сказали несколько фраз. После этого они некоторое время позировали перед камерами.

Ранее Медведев заявлял, что США объявили России торговую войну.