Россияне рассказали о частоте походов в магазин

Жители России предпочитают делать большие закупки несколько раз в неделю, однако потом примерно столько же раз докупают отдельные необходимые товары, передает РИА «Новости» со ссылкой на исследование холдинга «Ромир».

Согласно опросу, 90% россиян регулярно ходят в магазин с обширным списком запланированных покупок. 22% россиян делают покупки раз в семь дней, 30% посещают магазин несколько раз в неделю, а 8% респондентов признались, что покупают товары ежедневно.

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При этом более половины жителей России (57%) в течение недели докупают отельные товары, 3% делают это ежедневно, и еще по 27% респондентов рассказали, что докупают товары несколько либо один раз в неделю.

«Практикуют россияне и спонтанные, незапланированные покупки. Так, почти четверть респондентов покупают что-то под настроение несколько раз в неделю: 3% - каждый день, 10% - несколько раз в неделю, а 11% - раз в неделю», — отметили социологи.

Также сообщается, что незапланированные покупки раз в две-три недели совершают 10% опрошенных, раз в месяц — 17%, раз в два-три месяца и реже — 34%.

Исследовательская скан-панель основана на данных потребления 40 000 россиян (15 000 домохозяйств в 220 городах). Ее участники сканируют штрих-коды всех купленных товаров, которые приносят домой. Данные в онлайн-режиме поступают в базу данных и автоматически обрабатываются.

Ранее сообщалось, что средний чек россиян в сентябре вырос впервые за полгода.