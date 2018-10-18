Путин рассказал о возможности отмены ответных мер на антироссийские санкции

Президент России Владимир Путин в ходе пленарной сессии дискуссионного клуба «Валдай» ответил на вопрос о возможности снятия антироссийских санкций и ответных мер на них.

Путин отметил, что чем дольше сохраняются санкции, тем меньше шансов у тех, кто ушел с российского рынка, вернуться на него. При этом, по словам президента, Москва пока не будет отменять ответные меры на санкционные ограничения.

Реклама

Ранее глава государства высказался о санкциях, введенных Японией против России.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию выступления Путина на «Валдае».