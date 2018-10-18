Путин ответил на китайскую пословицу о лесе, ветре и покое

Президент России Владимир Путин в ходе форума «Валдай» прокомментировал китайскую пословицу о том, что «лес хочет покоя, да ветер не дает» в контексте противостояния с США.

Трансляцию ведет телеканал «Россия 24».

«Вы привели китайскую пословицу — лес хочет покоя, да ветер не дает. Погода переменчива. Придет время и погода переменится», — сказал Путин.

Реклама

Президент подчеркнул, что Китай является древней цивилизацией, которая не нуждается советах.

«Не нужно сиюминутно реагировать на вещи, которые могут усугубить ситуацию. Но всегда нужно реагировать и защищать свой интерес. Почему я говорю, что погода изменчива? Те, кто создают ветер, тоже от него страдают», — отметил он.

Путин обратил внимание на то, что санкции, которые вводят США, и торговые войны, которые ведет американская сторона, зависят от внутриполитической риторики, промежуточных и президентских выборов.

«В среднесрочной перспективе такие действия могут дать эффект, в отдаленной — неизбежно приведет к негативным последствиям...Сейчас обмен ударами Китая и США стоит по $500 млн. Если это будет продолжаться, то это уже $1-1,5 трлн. Это уже заметная цифра для мировой экономики», — сказал президент.

По словам главы государства, такая ситуация может стать одной из причин просадки мировой экономики.

«Разгонять ветер до какой-то степени можно, но наступит момент, когда это будет уже невыгодно», — подытожил президент.

Он также подчеркнул, что основы китайской цивилизации «позволят все выдержать».

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию.