МИД Ирана назвал санкции США неуважением к правам человека

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф назвал новые санкции Соединенных Штатов в отношении Ирана неуважением к человеческим правам иранцев. Об этом он написал в своем твиттере.

«Последние санкции США нарушают два распоряжения Международного Суда: не препятствовать гуманитарной торговле и не усугублять спор. Полное игнорирование верховенства закона и прав человека всего народа. Неприязнь незаконного американского режима в отношении иранцев усиливается его зависимостью от санкций», — написал Зариф.

Первый пакет американских санкций против Ирана вступил в силу с 6 на 7 августа в 00.01 по вашингтонскому времени.

Ранее в Иране рассказали о разработке механизма по противодействию санкциям США.

Latest US sanctions violate 2 ICJ orders: to not impede humanitarian trade & to not aggravate the dispute. Utter disregard for rule of law & human rights of an entire people. US outlaw regime's hostility toward Iranians heightened by addiction to sanctions https://t.co/taMsVnVnYm pic.twitter.com/DC2ixMW44p