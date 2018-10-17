В МИД призвали противодействовать США на фоне новых санкций против Ирана

Замглавы российского МИДа Сергей Рябков заявил о негативном отношении России к санкциям, которые США наложили на Иран. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Рябкова, американская сторона не останавливается не перед чем, чтобы воздействовать на неугодные страны.

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«Неприемлемость односторонних экстерриториальных санкций как внешнеполитического инструмента была и остается стержнем нашей позиции», — сказал Рябков.

Он добавил, что для противодействия Соединенным Штатам необходимо создать защитные механизмы, который не допустят «всепроникающего воздействия» банковской системы США.

Ранее CША ввели санкции против 20 иранских компаний и банков.