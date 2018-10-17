В Совфеде отреагировали на готовящиеся в США санкции против компаний России в Сирии

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров рассказал, как российская сторона ответит в случае санкций против своих компаний на сирийской территории, передает РИА «Новости».

По словам Джабарова, ответ от России в случае санкционных ограничений со стороны Соединенных Штатов обязательно последует.

Реклама

«Если такие действия будут, Россия непременно ответит зеркально», — заявил Джабаров.

Он назвал возможные санкции против российских компаний «аморальными» и подчеркнул, что российские ответные меры будут взвешенными и продуманными.

Ранее сообщалось, что США готовят санкции против работающих в Сирии компаний Ирана и России.