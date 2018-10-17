Трамп: США нацелены на конкуренцию с Россией в энергетической отрасли

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп заявил, что проводимая им политика предполагает конкуренцию с Россией в области энергетики. Об этом политик сказал в интервью Fox Business.

По словам главы государства, именно он обратил внимание на то, что Германия выплачивает российской стороне «миллиарды долларов» за природный газ.

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«Я делаю нашу страну открытой для природного газа, нефти», — заметил Трамп.

Он подчеркнул, что такая политика США является конкуренцией для России.

Ранее ведущая Fox Business раскритиковала Трампа за встречу с Путиным.