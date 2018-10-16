Минэкономразвития предупредило о скачке инфляции в начале 2019 года

Инфляция ускорится и достигнет пика в 5,5% в первом квартале 2019 года. Об этом сообщил замглавы Минэкономразвития Азер Талыбов, выступая в Госдуме в ходе рассмотрения проекта бюджета на 2019-2021 годы, передает РИА «Новости».

«По итогам 2019 года рост [ВВП России] замедлится до 1,3% после 1,8% в текущем году, а инфляция ускорится до 4,3% с пиковым значением в 5,5% в первом квартале следующего года», — отметил Талыбов.

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Замминистра также объяснил, почему следующий год станет переходным для российской экономики.

«Связано это будет с тем, что повышение НДС произойдет в первом квартале, а активная фаза реализации национальных проектов начнется ближе к середине года», — подчеркнул Талыбов.

Кроме того, по его словам, на первый квартал года придется максимальное замедление кредитной активности, обусловленное волатильностью на финансовых рынках.

Официальный прогноз Минэкономразвития по инфляции на 2018 год — 3,4%. В то же время в ведомстве допускали, что она может ускориться.

Ранее ЦБ зафиксировал рост инфляционных ожиданий россиян.