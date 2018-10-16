Глава Минздрава отреагировала на предложение повысить возраст для покупки алкоголя
Министр здравоохранения России Вероника Скворцова заявила, что оптимальной нижней возрастной планкой для покупателей алкоголя должен быть 21 год, передает РИА «Новости».
Она напомнила, что, по данным ВОЗ, из-за употребления алкоголя ежегодно в мире умирают около 3,3 миллиона человек.
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«Мы считаем данную меру (повышение возраста начала продажи алкоголя) абсолютно правильной. Научно доказано, что в молодом возрасте алкоголь действует наиболее разрушительно. Думаю, что возраст 21 год вполне подходит как нижний предел, особенно для крепкого алкоголя», — отметила Скворцова.
Ранее Минздрав назвал перспективной мерой повышение минимального возраста продажи алкогольной продукции.