Эксперт прокомментировал появившиеся в сети документы о вводе временной администрации в «Югру»

Появившиеся в понедельник в Сети документы касательно обстоятельств ввода временной администрации в банк «Югра» подтверждают, что кредитное учреждение не нарушало никаких нормативов, считает управляющий партнёр юридической фирмы KVADRAT Василий Пичужкин.

«С юридической точки зрения остается непонятным, почему эти документы не были должным образом рассмотрены в судах» .— отметил Пичужкин.

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В понедельник Союз вкладчиков России опубликовал новые документы, относящиеся к периоду ввода в «Югру» временной администрации.

Кроме того, общественная организация обещает предать гласности и план по предупреждения банкротства «Югры», который, на сайте Союза вкладчиков охарактеризован как «отписка»

«Увидев отчетность банка накануне ввода временной администрации, очень бы хотелось взглянуть и на план оздоровления кредитной организации, представленный ЦБ», - отметил Пичужкин.