NYT: Трамп изменил подход к помощи иностранным государствам из-за роста влияния Китая

Президент США Дональд Трамп значительно увеличил иностранную помощь для того, чтобы противостоять возрастающему геополитическому влиянию Китая, пишет The New York Times.

В частности, Трамп подписал закон, согласно которому будет значительно увеличена финансовая помощь на инфраструктурные проекты в Африке, Азии и на американском континенте. Чуть более недели назад американский лидер создал новое агентство по иностранной помощи. Новая структура может выдавать кредиты и страховать компании США, которые готовы вести бизнес в развивающихся странах, отмечает газета. Размер предоставляемой помощи составляет $60 млрд.

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Такой шаг показал значительные изменения в подходе Трампа, который ранее резко критиковал иностранную помощь еще с начала своей президентской избирательной кампании в 2015 году, добавляет NYT. После вступления в должность президента США Трамп предложил сократить бюджет иностранной помощи на $3 млрд, говорится в материале.

Однако смена приоритетов американского президента связана в большей степени с желанием заблокировать план Пекина по экономическому, технологическому и политическому доминированию, пишет газета. На план доминирования и финансирование крупных проектов в Азии, Aфрике и Восточной Европе Китай потратил около пяти лет, констатирует NYT.

Усилия являются частью широкого плана администрации Трампа противостоять экономическому и политическому доминированию Китая. Так, американский лидер уже ввел пошлины на китайские товары в размере $250 млрд в ответ на недобросовестную, по мнению Трампа, торговую практику Пекина, который ставит американские компании в невыгодное положение.

Между тем, стремление увеличить иностранную помощь появилось еще при бывшем американском президенте Бараке Обаме. В свою очередь, крупнейшие инвестиции Китая направлены в Пакистан и Нигерию с целью получения доступа к их природным ресурсам. Помимо этого, Пекин тратит деньги и на другие страны, денежная и политическая прибыль от которых не очевидна, пишет NYT. Так, в прошлом месяце председатель КНР Си Цзиньпин объявил о предоставлении Африке финансовой поддержки в размере $60 млрд. Инициатива Трампа в сфере иностранной помощи является менее амбициозной, отмечается в материале.