В Минфине рассказали о возможности валютных займов на внешнем рынке в 2019 году

Заместитель министра финансов России Сергей Сторчак заявил, что острой потребности в валютных займах на внешнем рынке в 2019 году нет. Об этом сообщает РИА «Новости».

Отмечается, что проект бюджета страны на 2019 год подразумевает внешние займы в объеме до $3 млрд, а также выкуп евробондов в пределах $4 млрд.

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«Последний опыт коллег из emerging markets (стран с развивающимся рынком — «Газета.Ru») говорит о том, что политическое решение, принятое много лет назад, о том, что основным источником заимствований является внутренний рублевый рынок, показал, что это совершенно правильное решение было», — подчеркнул Сторчак.

Ранее сообщалось, что минфин планирует протестировать спрос инвесторов на ОФЗ.