Борис Джонсон призвал сопротивляться давлению ЕС на переговорах по Brexit

Экс-глава МИД Британии Борис Джонсон призвал власти королевства сопротивляться давлению со стороны Евросоюза. Об этом говорится в его статье для The Telegraph.

«Пришло время противостоять хулиганам. После более чем двух лет помыкания со стороны ЕС настал момент, когда Великобритании стоить сопротивляться», — отметил Джонсон.

Реклама

Перечислив все уступки, который Лондон сделал Брюсселю в ходе переговоров по Brexit, экс-министр отметил, что Британия должна заключить с ЕС договор, аналогичный существующему между Канадой и Евросоюзом.

«Никаких пошли, никаких квот, свободная торговля в основе глубокого и особенного партнерства. Это правильно для обеих сторон, пришло время добиться этого», — подчеркнул Джонсон.

Ранее в Британии назвали сроки достижения соглашения с ЕС по Brexit.