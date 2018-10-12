Юнкер выразил надежду на заключение соглашения по Brexit

Глава Еврокомиссии Жан-Клод Юнкер заявил, что надеется на заключения соглашения об условиях выхода Великобритании из Евросоюза до конца осени. Об этом сообщает Le Monde.

По его словам, он надеется на заключение соглашения по Brexit в рамках октябрьской или возможной ноябрьской встречи глав стран ЕС.

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Он также добавил, что в настоящее время стороны находятся на финальной стадии.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали сроки достижения соглашения с ЕС по Brexit.