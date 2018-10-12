Путин пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб

Президент Владимир Путин, выступая на форуме регионов России и Белоруссии в Могилеве, пошутил, что Россия строит АЭС в Белоруссии себе в ущерб. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Себе в ущерб делаем. Вместо того, чтобы газ поставлять, атомную электростанцию вам строим», — заявил Путин с улыбкой.

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При этом он отметил реализация проекта улучшит ситуацию с электроснабжением и с экономикой республики, а также создаст и дополнительные экспортные возможности.

Путин подчеркнул, что первый энергоблок АЭС в соответствии с графиком будет запущен в конце 2019 года, а вся станция будет введена в эксплуатацию в 2020 году.

Строительство белорусской АЭС ведется рядом с городом Островец в Гродненской области.