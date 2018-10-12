Путин назвал приоритетные отрасли экономики России и Белоруссии

Российский президент Владимир Путин во время своего выступления на Форуме регионов России и Белоруссии назвал приоритетные экономические отрасли, где страны рассчитывают на максимальный эффект, передает РИА «Новости».

По мнению Путина, к приоритетным отраслям относятся импортозамещение, промышленная кооперация, сельское хозяйство, строительство, фармацевтика и госзакупки.

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«Сегодня перед Россией и Белоруссией стоят во многом схожие проблемы и вызовы, как сегодня говорят. Обеспечение долгосрочного, устойчивого роста, повышение конкурентоспособности на внешних рынках», — добавил Путин.

Ранее сообщалось, что Путин встретился с Лукашенко в Могилеве.