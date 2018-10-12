Медведев рассказал, как протекционистские меры ряда стран превращаются в шантаж

Российский премьер Дмитрий Медведев заявил, что протекционистские меры, которые принимают в некоторых странах, становятся политическим шантажом. Об этом сообщает РИА «Новости».

По словам Медведева, внешние условия, в которых работают члены Шанхайской организации, являются некомфортными и сложными.

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«Чтобы удержать доминирующие позиции, отдельные государства используют приемы недобросовестной конкуренции, вводятся протекционистские меры, незаконные односторонние санкции», — сказал Медведев.

Он добавил, что иногда дело доходит до шантажа.

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