Сбербанк повысил ставки по рублевым вкладам

Сбербанк объявил о повышении процентных ставок по всем рублевым вкладам на 0,15-0,5 процентного пункта, передает РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу банка.

Сообщается, что по итогам изменений диапазон ставок составил 3,4-5,15%.

В пресс-службе отметили, что повышение ставки по вкладам связано с решением Центробанка России о повышении ключевой ставки, а также с учетом рыночной тенденции роста ставок по депозитам.

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В середине сентября Банк России объявил о повышении ключевой ставки до 7,5%.

Позднее в Минэкономразвития оценили влияние повышения ключевой ставки на инфляцию в России.