Медведев провел встречу с премьером Белоруссии
Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, передает РИА «Новости».
Уточняется, что стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты.
Кроме того, на встрече шла речь о подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на президентском и правительственном уровне.
Дмитрий Медведев прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание совета глав правительств государств-участников ШОС.