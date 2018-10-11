Медведев провел встречу с премьером Белоруссии

Премьер-министр России Дмитрий Медведев во время встречи с врио губернатора Нижегородской области... Александр Астафьев/РИА «Новости»

Премьер-министр России Дмитрий Медведев провел встречу со своим белорусским коллегой Сергеем Румасом, передает РИА «Новости».

Уточняется, что стороны обсудили вопросы экономического взаимодействия и российско-белорусские контакты.

Кроме того, на встрече шла речь о подготовке предстоящих двусторонних мероприятий на президентском и правительственном уровне.

Дмитрий Медведев прибыл в Таджикистан, где пройдет заседание совета глав правительств государств-участников ШОС.