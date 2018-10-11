Роскачество нашло в молоке антибиотики

В Роскачестве сообщили, что в ходе исследования молока 90 отечественных брендов по поручению правительства были выявлены нарушения в каждой пятой пачке молока (20,5%).

Сообщается, что в молоке 50 брендов были выявлены антибиотики в следовых количествах, не превышающих предельно-допустимые техническим регламентом Таможенного союза нормы. Тем не менее, на знак качества молоко этих брендов не сможет претендовать. Повышенное содержание антибиотиков выявили в молоке пяти торговых марок.

Также отмечается, что немолочные жиры содержались в продукции восьми производителей, в молоке трех брендов жирность не соответствовала заявленной и еще 25 производителей добавили в состав сухое молоко.