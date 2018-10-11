Минюст США разрешил CVS Health купить страховщика Aetna за $70 млрд

Министерство юстиции США одобрило сделку по приобретению компании Aetna, которая занимается медицинским страхованием, одним из крупнейших в Соединенных Штатах поставщиков рецептурных препаратов CVS Health. Об этом пишет газета The Wall Street Journal.

По данным издания, в американском минюсте проверяли законность сделки с точки зрения антимонопольного законодательства, так как некоторые сферы деятельности Aetna и CVS Health пересекаются. В газете добавили, что в ведомстве не нашли нарушений и теперь CVS Health требуется получить несколько разрешений штата, чтобы осуществить покупку.

Ранее федеральный суд США разрешил крупнейшей телекоммуникационной компании AT&T купить Time Warner.