На Полину Дерипаску подали в суд из-за долгов за электроэнергию

Мосэнергосбыт подал в суд на Полину Дерипаску из-за долга за электроэнергию, сообщает РБК со ссылкой на источник.

Уточняется, что иск адресован П.В. Дерипаска, указанные инициалы совпадают с именем жены бизнесмена Олега Дерипаски. По словам источника, речь идет именно о ней.

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Источник уточнил, что в иске указана сумма около 500 тыс. руб. за 2017 год. Он добавил, что большую часть долга Дерипаска уже погасила.

«Данный иск связан с взысканием задолженности по оплате электроэнергии, образовавшейся в 2017 году. Абонент погасил задолженность только после того, как мы были вынуждены обратиться в суд», — сообщил источник.

Отмечается, что из-за неявки сторон рассмотрение по делу отложено до 19 октября.