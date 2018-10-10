Посол США заявил об открытости российской экономики для американских компаний

Посол США в России Джон Хантсман отметил, что многие отрасли российской экономики открыты для американского бизнеса, передает РИА «Новости».

По его словам, Соединенные Штаты продолжают работать с Россией по экономическим и торговым вопросам.

«По-прежнему многие отрасли российской экономики открыты для участия американских компаний», — заявил Хантсман.

Реклама

Дипломат подчеркнул, что для него как главы американского посольства в России важно поддерживать контакты между гражданами двух стран.

Ранее Хантсман рассказал о «закулисной» работе России и США по Сирии.