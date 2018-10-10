«Аэрофлот» получил премию за налоговый проект года

«Аэрофлот» получил Премию в сфере корпоративного налогообложения в номинации «Налоговый проект года».

Торжественная церемония награждения состоялась 10 октября 2018 года на заседании Правления Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП).

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Экспертный совет Премии присудил «Аэрофлоту» победу за разработку цифровой платформы «Витрина данных».

Авиакомпания реализовала этот проект для участия в налоговом мониторинге – новой форме контроля для крупнейших налогоплательщиков.

«Витрина данных» была разработана и реализована с учетом всех рекомендаций Федеральной налоговой службы Российской Федерации (ФНС России).

На базе современных цифровых решений «Аэрофлот» создал виртуальное «рабочее место» для взаимодействия с налоговыми органами.

Специалисты ФНС России получили онлайн-доступ к детальным расшифровкам налоговой и бухгалтерской отчетности компании. Теперь ведомство имеет возможность осуществлять дистанционный контроль за деятельностью перевозчика.

Проект «Витрина данных ПАО «Аэрофлот» для целей налогового мониторинга» позволил авиакомпании оптимизировать трудозатраты и сократить издержки.

Эксплуатация новой цифровой платформы началась 1 января 2018 года, и уже за первые шесть месяцев ее работы «Аэрофлот» на 7% сократил затраты на налоговое администрирование. В первом полугодии 2018 года число запросов налоговых органов снизилось на 40%, количество предоставляемых бумажных документов уменьшилось более чем в пять раз.

«Аэрофлот» первым из предприятий российской транспортной отрасли стал участником налогового мониторинга.

Премия в сфере корпоративного налогообложения учреждена РСПП совместно с компанией PwC в 2016 году.