Кожемяко решит проблемы дольщиков Приморья

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев поручил врио главы Приморского края Олегу Кожемяко рассмотреть возможности по созданию дополнительных мощностей для строительства нового жилья.

«Нужно посмотреть, каким образом создать новые дополнительные мощности для строительства жилья для всех категорий граждан: и для тех, кто пострадал от мошеннических схем, и для того, чтобы просто решать жилищную проблему, для того, чтобы реализовывать различные ипотечные продукты, включая (продукты) для молодых семей, для специалистов», — сказал Медведев на встрече с Кожемяко.

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«Это, безусловно, важно в целом для сохранения потенциала Приморского края. Надеюсь, у вас это получится», — цитирует Медведева РИА «Новости».

Кожемяко охарактеризовал жилищную проблему и проблему обманутых дольщиков как большую для региона. В крае таких вложившихся в жильё, которое было не достроено, около 4 тысяч. «Отсутствуют какие-либо вообще площадки для комплексной застройки», — добавил врио губернатора.

«Да, эту проблему я знаю, она исторически существует во Владивостоке и в некоторых других частях Приморского края. Просто нет свободных земель для жилищного строительства», — отреагировал премьер. Он попросил врио главы края рассказать план по решению такой проблемы.

Кожемяко отметил, что у властей есть ряд предложений по передаче земель, сегодня принадлежащих Дому.РФ, на которых нет застройки.

«Можно было бы предоставить застройщикам эти территории, они бы взяли на себя часть проблем, в том числе и по дольщикам, мы бы эту ситуацию шаг за шагом решали. Мы ее сейчас будем решать и со стороны даже бюджета поддерживать по социальным аспектам», — добавил он, пояснив, что некоторые дома стоят с 1993 года, от 20 до 25 лет решается вопрос.

«Это огромная проблема. Мы подготовили материалы для того, чтобы вы дали соответствующие указания», — отметил Кожемяко.

«Это позволит решить проблему не только обманутых дольщиков, как я понимаю, но и в целом интенсифицировать темпы жилищного строительства для того, чтобы и эту задачу решить», — подчеркнул Медведев.