Times: Мэй обсудит с кабмином Британии компромиссы по Brexit

Премьер-министр Великобритании Тереза Мэй планирует провести расширенное обсуждение компромиссных шагов по выходу страны из состава Евросоюза на заседании кабинета министров. Об этом сообщает The Times.

По данным издания, заседание пройдет 16 октября, перед поездкой Мэй в Брюссель.

Реклама

Как отмечается, Мэй намерена обсудить с кабмином сохранение таможенного союза с ЕС после Brexit.

Ранее сообщалось, что в Британии назвали сроки достижения соглашения с ЕС по Brexit