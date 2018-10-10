В Британии назвали сроки достижения соглашения с ЕС по Brexit

Британский министр по Brexit Доминик Рааб заявил, что Великобритания рассчитывает достичь соглашения по условиям выхода страны из состава Евросоюза осенью 2018 года. Об этом сообщает Metro.

По его словам, ЕС необходимо продемонстрировать прагматизм в данном вопросе.

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Он также отметил, что предстоящий саммит стран Евросоюза должен помочь в достижении сделки по Brexit.

Ранее бывший министр иностранных дел Великобритании Борис Джонсон заявил, что отложит Brexit, если станет премьером страны.