NBC: китайских хакеров снова уличили в кибершпионаже

Китайские хакеры снова начали проводить кибератаки в отношении американских компаний, передает американский телеканал NBC News со ссылкой на новый доклад компании в сфере кибербезопасности CrowdStrike.

Эксперты пришли к выводу, что хакеры из Китая вернулись к краже интеллектуальной собственности США и активизировали свою деятельность в кибершпионаже.

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Отмечается, что спад активности китайского кибершпионажа стал заметен с сентября 2015 года, когда президент США Барак Обама и председатель КНР Си Цзиньпин договорились о совместной борьбе с кибершпионажем.

Между тем, за прошедший год, во время которого американский лидер Дональд Трамп занял более жесткую позицию в отношении Китая, который он обвиняет в недобросовестной торговой политике, хакерские кражи только растут, говорится в материале. Речь идет о краже интеллектуальной собственности у американских компаний с помощью взлома групп, связанных с китайским правительством, рассказали NBC частные и правительственные эксперты.

По словам экспертов, компании стали успешнее в обнаружении и предотвращении хакерских атак. В докладе зафиксированы случаи роста активности хакеров, которые взламывают сервисы и добывают криптовалюту. Помимо этого, эксперты отметили, что хакеры также были нацелены на биотехнологический сектор и узкоспециализированные исследования.