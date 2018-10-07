Силуанов ответил на вопрос о дедолларизации валютных счетов физлиц

Министр финансов России Антон Силуанов в эфире телеканала «Россия-1» заявил, что российское правительство не обсуждало введение мер, которые были бы направлены на стимулирование расчетов в нацвалютах для физических лиц.

«У нас даже в мыслях такого нет. Таких планов в правительстве даже не обсуждалось никогда», — сказал Силуанов.

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По его словам, российское руководство выступает как «противник различных ограничений», так как рассматривает риски торможения таких расчетов. Он подчеркнул, что решение о сбережениях и расчетах в валюте является личным выбором каждого гражданина.

Ранее Силуанов рассказал об уменьшении зависимости России от нефти и санкций.