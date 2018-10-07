Жену Нетаньяху начали судить за мошенничество

В Израиле начался судебный процесс в отношении супруги премьер-министра страны Биньямина Нетаньяху Сары, которая подозревается в нецелевом использовании бюджетных средств, передает The Times of Israel.

Еще одним фигурантом дела является бывший заместитель завхоза канцелярии премьер-министра в Иерусалиме Эзра Сеидофф. По версии следствия, вместе они потратили около $100 тысяч долларов на заказ еды, несмотря на наличие собственного повара в учреждении.

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Сама Нетаньяху отрицает свою вину. По ее словам, она стала жертвой «политической охоты на ведьм», которую ведут «враждебные» СМИ.

Ранее сообщалось, что израильская полиция провела четырехчасовой допрос Нетаньяху по делу о коррупции.