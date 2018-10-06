Костин рассказал о готовности ВТБ работать с крупными индийскими проектами

ВТБ готов рассматривать участие во всех крупных индийских проектах, заявил глава банка Андрей Костин.

«У нас есть опыт работы с нефтеперерабатывающей отраслью. Так, мы участвовали в заключении сделки между Роснефтью и их индийскими партнерами - Essar Oil. Нам также интересны такие области, как сталелитейная промышленность, энергетика, строительство портов, производство удобрений на основе продуктов нефтехимии и другие. Важной сферой является инфраструктура. Российские компании, например, РЖД, очень заинтересованы в том, чтобы попасть на этот рынок, и мы с радостью им поможем», — отметил Костин.

Реклама

По его словам, у ВТБ уже есть неплохой опыт финансирования индийских компаний.

«И сейчас мы работаем с ведущими промышленными группами с тем, чтобы определить их потребности в кредитовании, и мы очень заинтересованы. Кроме того, как инвестиционный банк мы оказываем консультационные услуги по международным транзакциям и транзакциям внутри Индии. Индийская экономика стремительно растет, и мы, конечно же, не хотим упустить эту возможность», — пояснил Костин.

«Мы знаем, что ситуация в банковском секторе Индии сегодня не самая простая, в стране очень много «проблемных» кредитов, — отметил глава ВТБ. — Мы пытаемся помочь, и у нас есть опыт работы с подобными активами в России. В период кризиса 2007-2009 годов мы работали со множеством проблемных активов. Соответственно, мы стремимся применять наши опыт и знания для работы в Индии»

Костин также отметил, что порой индийский банки действуют чересчур осторожно, причем без каких-либо на то оснований.

«Действующие сегодня санкции затрагивают только ведущие российские банки, причем лишь в двух областях: во-первых, американским инвесторам не разрешается покупать новые акции, а во-вторых, они не могут предоставлять финансирование ВТБ на срок более двух недель. Ни на какие другие транзакции и операции ограничений не наложено. За исключением, разумеется, российских и зарубежных компаний, входящих в Список лиц особых категорий и запрещённых лиц США (SDN). К сожалению, банки не всегда это понимают. Они предпочитают перестраховаться и из-за этого проигрывают конкуренцию - банкам из США, которые совершают намного больше транзакций и не боятся», — констатировал глава ВТБ.