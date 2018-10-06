Принц Саудовской Аравии рассказал о крупной несвязанной с нефтью сделке

Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что правительство страны намерено объявить о крупной сделке, не связанной с нефтью. Об этом сообщает Bloomberg.

По его словам, о сделке будет объявлено на Конференции будущих инвестиционных инициатив.

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Он также добавил, что речь идет о «больших цифрах».

Мухаммед бин Салман подчеркнул, что данная сделка не связана с нефтью.

Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.