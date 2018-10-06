Принц Саудовской Аравии рассказал о крупной несвязанной с нефтью сделке
Наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед бин Салман заявил, что правительство страны намерено объявить о крупной сделке, не связанной с нефтью. Об этом сообщает Bloomberg.
По его словам, о сделке будет объявлено на Конференции будущих инвестиционных инициатив.
Реклама
Он также добавил, что речь идет о «больших цифрах».
Мухаммед бин Салман подчеркнул, что данная сделка не связана с нефтью.
Ранее сообщалось, что президент России Владимир Путин может провести встречу с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бин Салманом в рамках саммита G20 в Буэнос-Айресе.