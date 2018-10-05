Лукашенко пригрозил Путину «народным экспортом» из Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что рассказал президенту России Владимиру Путину о возможности решить вопрос с поставками продукции на российские рынки с помощью «народного экспорта», передает РИА «Новости» со ссылкой на местное телевидение.

«Мы боремся с россиянами — они то это закроют предприятие, то это… Я своему коллеге Владимиру Владимировичу говорю: скоро сделаем по-другому, мы с вами бороться не будем. Мы будем строить магазины оптовые на границе — в Орше, Мстиславле. Туда, ближе к России. Люди будут приезжать и сами, «народный экспорт», забирать и вывозить», — сказал Лукашенко.

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Он также обратил внимание на популярность спиртных напитков из Белоруссии в России.

Ранее Лукашенко заявил о необходимости создавать новые образцы вооружения для обороны страны.